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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Suriye’de 4 bin çocuğa mont ve çizme dağıtıldı

- Suriye’de 4 bin çocuğa mont ve çizme dağıtıldı

Briket evlerden detay

İdlib 

-Çocuklara çizme dağıtılması
-Mont dağıtımı

( İDLİB ) İDLİB

- Suriye’nin İdlib kenti kırsalı ile Afrin ilçesinde yaşayan 4 bin çocuğa mont ve çizme hediye edildi. Türk hayırsever dernekleri, Suriye'deki çocukları unutmadı.10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla tüm Türkiye’den yola çıkan yardım tırları ile bir kış kampanyası kapsamında İdlib'e ulaştı. Kış mevsiminde çocukların mağduriyetini ortadan kaldırmak isteyen yardım dernekleri İdlib kırsalındaki Afrin ilçesinde yaşayan 4 bin çocuğa mont ve çizme hediye etti.
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