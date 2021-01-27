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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Suriye Anayasası görüşmelerinin 5. turu Cenevre'de sürüyor

- Suriye Anayasası görüşmelerinin 5. turu Cenevre'de sürüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen tarafından yapılan açıklama

( CENEVRE ) CENEVRE

Toplantı Anayasa Sivil Toplum İsviçre Muhalefet 


- Suriye Anayasa Komitesi, Suriye Anayasasının temel ilkelerini ele almak için İsviçre’nin Cenevre kentinde toplantılara devam ediyor. Suriye Anayasasının temel ilkelerini ele almak amacıyla İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan Birleşmiş Milletler Ofisi'nde, Suriye Anayasa Komitesi toplanıyor. Toplantıların 29 Ocak’a kadar sürmesi planlanıyor. Birleşmiş Milletler’in (BM) gözetiminde geçen yıl kurulan Suriye Anayasa Komitesi, 30 Kasım-4 Aralık 2020 tarihleri arasında yaptığı 4'üncü tur görüşmelerin ardından bu kez 5. ve sonuncu tur için bir araya geliyor. Toplantılara başkanlık eden BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen daha önce yaptığı açıklamada, “Umudum, Anayasa Komitesiydi. Bu komite süreci doğru bir şekilde yönetirse, güven inşa etmeye ve daha geniş bir siyasi süreci başlatabilir” dedi.
Pedersen, komitenin, Suriye anayasasında reform belgeleri hazırlamak yerine artık bir taslak oluşturması gerektiğini vurgulayarak, “Siyasi süreç, şu ana kadar Suriyelilerin hayatında gerçek bir değişiklik ya da geleceklerinde somut bir vizyon sunmuyor” ifadesini kullandı. Toplantıya 150 kişiden oluşan Suriye Anayasa Komitesi’nde bulunan sivil toplum kuruluşları ve Suriye muhalefeti temsilcileri katılıyor. Komite, bu turda Suriye anayasasının içeriğini daha detaylı bir şekilde inceleyerek temel ilkeler üzerinde duruyor.
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