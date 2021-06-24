SURFSIDE - Miami'de 12 katlı bina kısmen çöktü

- 12 katlı çöken binanın görüntüsü - İtfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları - Emniyet şeriti çekilmesiGÜNCELLEME - Miami'de 12 katlı bina kısmen çöktü - Binanın çökmesi sonucu 1 kişi öldüÖLÜ SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİSURFSIDE (AA) - ABD’nin Florida eyaletinin Miami Dade bölgesinde 12 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Miami - Dade Emniyet Biriminden yapılan açıklamada, Miami Dade bölgesindeki Surfside kasabasında, denize sıfır 12 katlı binanın gece geç saatlerde çöktüğü belirtildi.Binanın çökmesi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, itfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.1981 yılında inşa edilen deniz kenarındaki binanın çökme nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
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