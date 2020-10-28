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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Süratli otomobil 2 elektrik direğini bükerek durabildi

Süratli otomobil 2 elektrik direğini bükerek durabildi

olay yeri amatör kamera görüntüsü

İlk Müdahale Amatör Kamera Elektrik Direği Trafik Kazası Devlet Hastanesi 

-fotoğraflarla direkler ve otomobilin durumu

( KIRŞEHİR )- Kırşehir'de, kaza 1 yaralı KIRŞEHİR

- Kırşehir'in Kaman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aşırı süratli otomobil sürücüsü 2 elektrik direğine çarptıktan sonra durabildi. Alınan bilgiye göre kaza; Kaman ilçesine bağlı Hacıpınar Mahallesinde meydana geldi. Mahalleden ilçe merkezine doğru hareket eden E.T., yönetimindeki 40 KK 959 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve aşırı süratle yol kenarında bulunan 2 farklı elektrik direğine çarparak takla attı. Çevrede bulunanların ihbarları ile kaza yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı halde Kaman ilçe devlet hastanesine kaldırılan E.T., (40) ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili polis, inceleme başlattı. (VA-EÖ-
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