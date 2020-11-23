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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Sürat yapan araç kaza yaptı

- Sürat yapan araç kaza yaptı

- Kaza yapan araçların çekilen görüntüleri

İnşaat Malzemesi Aşırı Hız 

-- Kaza sonrası araçlardan çekilen detay görüntüler
-- Çekici yardımıyla olay yerinden araçlar çekilirken çekilen detay görüntüler

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı'da Yeni Van Caddesi'nde aşırı hız yapan bir araç inşaat malzemesi yüklü kamyonete arkadan çarptı. Ağrı'da aşırı sürat yapan bir araç kazaya neden oldu. İbrahim Yıldız hakimiyetindeki 34 ZL 7316 plakalı aracın aşırı sürat yapması sonucu sürücüsü belirlenemeyen 04 AB 045 plakalı inşaat malzemesinin yüklü olduğu kamyonete arkadan çarpması sonucu kaza oldu. Meydana gelen kazada ölü ve yaralı olmazken her 2 araçta da maddi hasar oluştu. Kazaya karışan araçlar bölgeye çağrılan çekici yardımıyla başka bir yere çekildi. (SA-AT)
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