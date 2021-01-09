Şüpheliler ve polis ekipleri arasında film gibi kovalamaca

-Çekici ile çekilmesi

-Şüphelinin polis merkezinden çıkartılarak polis otosuna bindirilmesi



( AYDIN ) AYDIN



- Aydın'da polis ekipleri ve içerisinde şüpheli şahısların bulunduğu otomobil arasında film gibi kovalamaca yaşandı. Ekipler tarafından ateş açılarak lastikleri patlatılan otomobil çamura saplanınca şüpheliler yakayı ele verdi. Olay, Aydın merkez Kozalaklı Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umurlu Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen ve sürücüsünün polis ekipleri tarafından aranan K.K. olduğu anlaşılan 38 AG 641 plakalı otomobile Umurlu Polis Merkezi Amirliği ekipleri dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına kaçarak yanıt veren şüpheliler ve polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Ekipler tarafından ateş edilerek lastikleri patlatılan otomobil asfalt yoldan tarla yoluna girdi. Bir süre daha tarlaların arasındaki yolda polisleri peşinden sürükleyen şüpheliler otomobilleri çamura saplanınca yakayı ele verdi. Otomobil içerisinde yapılan aramada bir adet pompalı tüfek, pompalı tüfeğe ait fişekler, bir adet tabanca, tabancaya ait mermiler ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, otomobil sürücüsü K.K. ve yolcu konumunda O.Ö. gözaltına alınarak gerekli işlemler için polis merkezi amirliğine götürüldü. Öte yandan K.K. bir hafta önce henüz bilinmeyen bir nedenle iki otomobil arasında yaşanan kovalamacada silahla omzundan vurularak Adnan Menderes Üniversite'sinde tedavi altına alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde K.K. yine polisleri peşinden sürüklemiş ancak ekiplerden kaçmayı başarmıştı.



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