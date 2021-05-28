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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Şüpheli valiz bomba imha ekiplerini alarma geçirdi

Şüpheli valiz bomba imha ekiplerini alarma geçirdi

Olay yerinden görüntü

Şüpheli Valiz Bomba İmha Uzmanları Fünye Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Bomba imha ekiplerinin valizi patlatması
-Yapılan incelemeler
-Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde semt polikliniği duvarında unutulan şüpheli valiz, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı.Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Naci Girginsoy Sokak üzerinde meydana geldi. Yürüyüş Yolu semt polikliniği duvarına yaslanmış şekilde unutulan valiz polis ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemlerini alarak yolu trafiğe kapadı. Alınan önlemler sonrasında bomba imha uzmanları, şüpheli valizi fünye ile patlattı. Patlama sonrasında yapılan incelemede valizin içinin boş olduğu belirlendi.
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