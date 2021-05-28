Şüpheli valiz bomba imha ekiplerini alarma geçirdi

-Bomba imha ekiplerinin valizi patlatması

-Yapılan incelemeler

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( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde semt polikliniği duvarında unutulan şüpheli valiz, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı.Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Naci Girginsoy Sokak üzerinde meydana geldi. Yürüyüş Yolu semt polikliniği duvarına yaslanmış şekilde unutulan valiz polis ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemlerini alarak yolu trafiğe kapadı. Alınan önlemler sonrasında bomba imha uzmanları, şüpheli valizi fünye ile patlattı. Patlama sonrasında yapılan incelemede valizin içinin boş olduğu belirlendi.

