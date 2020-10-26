Şüpheli şahsın takibi sonucu girilen dernek binasında silah ve uyuşturucu ele geçirildi



- Eskişehir'de polis ekiplerinin şüphelenilen bir kişinin takibi sonucunda girdiği dernekte ve buradaki şahısların üzerinde yaptığı aramada, silah, uyuşturucu madde ile kumar oynamak üzere kullanılan kağıt ve rulet makinası ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, motosikletli polis timleri Mustafa Kemal Paşa mahallesi Tüzün sokakta bir derneğe girip çıkan şahıstan şüphelenip üst araması gerçekleşti. Şahsın üzerinden bir adet boş şarjör ve bir miktar esrar maddesi çıkması üzerine üzerine Cumhuriyet Savcısından alınan arama kararına istinaden Motosikletli Polis Timleri ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri ile birlikte bahse konu derneğe operasyon düzenlendi.

Operasyonda; C.G.'ye ait 1 adet tabanca ve bu tabancaya uyumlu bir adet boş şarjör, Dernek Başkanı Ş.E.'ye (60) ait 1 adet tabanca ve bu tabancaya uyumlu bir adet boş şarjör, 1 adet rulet oyunu makinası, çok sayıda iskambil kağıdı destesi, bir miktar esrar maddesi, 5 adet pompalı tüfek fişeği, 1 adet rakı şişesi ele geçirildi. Suç unsurları muhafaza altına alınırken, Dernek Başkanı Ş.E isimli şahıs 6136 SKM ve Kumar oynamak için yer ve imkan temini suçlarından şüpheli olarak ifadesi alınmak üzere Çarşı Polis Merkezine, tabancalardan birinin sahibi olduğunu beyan eden 1994 doğumlu C.G isimli şahıs ise 6136 SKM suçundan ifadesi alınmak üzere Çarşı Polis Merkezine teslim edildi. (BRK-Y)



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