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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Şüpheli şahsın gece vakti anız yakma kamerada

Şüpheli şahsın gece vakti anız yakma kamerada

yanan anız

Cenin Akalan Kamera 

-gecenin karanlığını aydınlatan alevler
-araçlarıyla bölgede dolaşıp kayıt alan vatandaşlar
-elindeki çalılarla alevleri tarlanın değişik yerlerine götürüp yakan şahıs
-genel ve detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde gece vakti tarlaya girip anız yakan şahıs kameraya yakalandı. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. Gece vakti araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar, tarlaların arasından alevler yükseldiğini fark etti. Yangının çıktığı bölgeye giden vatandaşlar, elindeki çalıları tutuşturup tarladaki anızı yakan bir şahıs olduğunu gördü. Bölgeden uzaklaşan vatandaşlar, yaşananları saniyesi saniyesine kaydetti.
Anızın kim ya da kimler tarafından yakıldığı konusunda ise herhangi bir bilgi elde edilemezken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı. (Şİ-SVY-
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