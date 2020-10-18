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18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Şüpheli şahsın çantasından çeşit çeşit uyuşturucu çıktı

Şüpheli şahsın çantasından çeşit çeşit uyuşturucu çıktı

şüpheli adliye sevki

Kokain Uyuşturucuyla Mücadele Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Yolcu Otobüsü 

-adliye detay
-ele geçirilen uyuşturucular

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da polisin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmada 1 şüpheli gözaltına alındı, çantasından kokain, hap ve esrarla birlikte tabanca çıktı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik olarak çalışma yaptı. Yapılan çalışmada durdurulan bir yolcu otobüsü içerisinde yapılan kontrol sırasında şüpheli görülen Ö.T.’nün çantasında arama yapıldı. Yapılan aramada, 127 gram taş kokain, 5 gram toz kokain ve çeşitli miktarlarda esrar, hap ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli Ö.T., bugün adliyeye sevk edildi.
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