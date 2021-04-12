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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Şüpheli poşet fünye ile patlatıldı

Şüpheli poşet fünye ile patlatıldı

-Paketten görüntü

Polis Şüpheli Paket Fünye Polis Ekipleri 

--Güvenlik önlemleri
--Paketin fünye ile patlatılması
--Detaylar

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir parkta bank üzerinde unutulan şüpheli poşet, fünye ile patlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı, Uğur Mumcu Parkı’ndaki oturma bankının üstünde poşet olduğunu gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri parka giden yolları şeritle kapatarak önlem aldı. Bölgeye gelen bomba imha ekibi şüpheli paketi fünye ile patlattı. Poşetten çıkan kıyafetler polis tarafından alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli poşet nedeniyle kent merkezinde kısa süreli panik yaşandı.
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