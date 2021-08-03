Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Şüpheli paket polisi alarma geçirdi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Şüpheli paket polisi alarma geçirdi

Şüpheli paket polisi alarma geçirdi

- Şüpheli paketten detaylar

Şüpheli Paket Sağlık Ocağı Fünye Cüzdan Irak 

-- Çevre güvenliğinin alınması
-- Paketin fünye ile patlatılması
-- Paketin içerisinden çıkan eşyalardan detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da sağlık ocağı yanına bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Paket, uzman ekiplerce fünyeyle patlatılarak imha edildi. Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi Yıldızkent Aile Sağlık Merkezi yanına bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu. Paketi gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen resmi ekipler trafiği ulaşıma kapatarak çevre güvenliği aldı ve vatandaşları uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanı incelemesini yaptıktan sonra fünyeyle paketi patlatarak imha etti. Patlatılan şüpheli paketin içinden cüzdan, saat ve hesap makinesi çıktı. Olay sonrası trafik ulaşıma açıldı. (ST-)
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı