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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Şüpheli paket patlatıldı, kedinin tepkisi gülümsetti

Şüpheli paket patlatıldı, kedinin tepkisi gülümsetti

-şüpheli paekt detay

Şüpheli Paket Bomba İmha Uzmanı Güvenlik Önlemi Bomba İmha Uzmanları Polis Ekipleri 

--bavulun patlatılması detay
--polis ekipleri güvenlik önlemi detay
--apartmandan çıkan kediyi bomba imha uzamanı tarafından uzaklaştırılması detay
--patlama sırasında korkarak kaçan kedi detay

( SİVAS ) - SİVAS

- Sivas’ta patlatılan şüpheli paketin ardından bir kedinin yaşadığı panik izleyenleri güldürdü. Olay saat sabah saatleri Yüceyurt mahallesi Hastane caddesinde meydana geldi. 3 katlı binanın bodrum katının balkon kısmında bulunan 2 bavul mahallelinin dikkatini çekti. 2 gündür aynı yerde bulunduğu öğrenilen bavullardan şüphelenen vatandaşlar durumu Polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı. Bavulların doğalgaz borularına yakın olması nedeniyle olası bir tehlikeye karşı mahalleye itfaiye ve doğalgaz ekipleri de sevk edildi. Şüpheli paket bomba imha uzmanı tarafından uzaktan fünye ile patlatıldı. Bavulların içerisinden bir erkeğe ait olduğu düşünülen elbiseler çıktı. Öte yandan patlamanın yapılmasına saniyeler kala apartman içerisinden çıkan bir kedi, bomba imha uzmanları tarafından uzaklaştırdı. Başka bir kedinin ise patlama anında sıçrayarak kaçması kameraya yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DK-GF-
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