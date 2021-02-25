Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şüpheli paket ekipleri harekete geçirdi, cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı

Şüpheli paket ekipleri harekete geçirdi, cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı

CADDEDEN GÖRÜNTÜ

Şüpheli Paket Bomba İmha Uzmanı Güvenlik Önlemi Harekete Geç Polis Ekipleri 

-EKİPLERDEN GÖRÜNTÜ
-ŞÜPHELİ PAKETTEN GÖRÜNTÜ
-BOMBA İMHA EKİPLERİNDEN GÖRÜNTÜ
-PAKETİN PATLATILMASI
-DETAYLAR

( ZONGULDAK )- Bomba imha ekipleri tarafından paket fünye ile patlatıldı- Şüpheli paketten alkol kutuları ve çöp çıktı ZONGULDAK

- Zonguldak’ta kentin en işlek caddesinde şüpheli paket ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. Araç ve yaya trafiğine kapatılan caddede bomba imha uzmanı tarafından paket kontrollü bir şekilde uzaktan fünye ile patlatıldı. Zonguldak kent merkezinde bulunan Gazipaşa Caddesinde çöp kutusunun yanına bırakılan şüpheli paket ekipleri harekete geçirdi. Olay öğlen saatlerinde Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Çöp kutusunun yanında tespit edilen şüpheli paket emniyet ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin uyarılarına aldırış etmeyen vatandaşlar caddeye girmeye çalıştı. Ekipler araç geçişini trafiğe kapatırken yayalarında geçişine izin verilmedi. Esnaflar dükkanların kepenklerini kapatarak önlem aldı. Bomba imha ekipleri olay yerine gelerek şüpheli paket hakkında inceleme başlattı. Bomba imha uzmanı özel kıyafet giyerek şüpheli paketi uzaktan fünye ile patlattı. Fünye ile uzaktan patlatılan şüpheli paketin içinden kağıt parçaları, boş alkol kutusu ve teneke kutular çıktı. Paketin patlatılmasının ardından Gazipaşa Caddesi araç ve yaya trafiğine açıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı