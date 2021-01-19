Şüpheli kadının belinden 1 kilo uyuşturucu çıktı



- Kuşadası’nda polis ekiplerinin narkotik köpeğiyle gerçekleştirdiği operasyonda bir kilo kristal olarak tabir edilen uyuşturucu madde, şüpheli bir kadının beline sarılı halde bulundu. Operasyonda şüpheli biri kadın 3 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdüren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. Son olarak bir ihbarı değerlendiren narkotik ekipleri, İkiçeşmelik Mahallesi girişinde bulunan Yeni Aydın yolu uygulama noktasında ticari bir taksiye operasyon gerçekleştirdi. Sabah 06.00’da yapılan narkotik köpeğiyle yapılan operasyonda ekipler ticari araç sürücüsü C.Y. ile araçta bulunan S.C. ve İ.M.T. isimli iki şüpheliyi araçtan indirerek arama yaptı. Kadın şüpheli S.C.’nin üst aramasında bel kısmına sarılmış vaziyette bir kilo 2 gram kristal tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sırasında ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konulurken, gözaltına alınan biri kadın üç şüpheli sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Ticarî araç sürücüsü Ç.Y. isimli şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakılırken, S.C. VE İ.M.T. isimli şüpheliler ise adli makamlara sevk edildi. (ZH-OD-Y)



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