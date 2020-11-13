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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Şüpheli çantadan boş kavanozlar çıktı

Şüpheli çantadan boş kavanozlar çıktı

olay yeri görüntüler

Fermuar Şüpheli Çanta Polis Ekipleri Irak Çöp Kutusu 

-çantadan görüntü
-kavanozlardan görüntü

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne'nin Keşan ilçesinde çöp kutusu yanına bırakılan çanta, çevrede kısa süreli paniğe sebep oldu. Polis tarafından incelenen şüpheli çantanın içinden boş kavanoz şişeleri çıktı. Olay bugün, 11.00 sıralarında Önder Caddesi üzerindeki bir iş merkezinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir çöp kutusunun yanına bırakılan şüpheli çantayı fark eden vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Çevredekilerin ifadelerine göre bir kişi tarafından bırakılan ve daha sonra da alınmayan çanta bölgedekileri tedirgin etti. İhbar üzerine gelen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki vatandaşları bölgeden uzaklaştırarak trafik akışını durdurdu daha sonra kontrollü olarak çanta ve çevresinde incelemelere başladı.
Çantayı alan ekipler, fermuarını açınca poşet içine konulmuş boş kavanoz şişeleri ile karşılaştı. Çanta ve içindeki kavanozlar incelemelerin ardından çöp kutusuna bırakılırken, bomba korkusuyla panikleyen vatandaşlar da derin bir nefes aldı.
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