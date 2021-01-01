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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Şüpheli araçta uyuşturucuların bulunma anı kamerada

Şüpheli araçta uyuşturucuların bulunma anı kamerada

Polis araçta arama yaparken görüntü

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Kamera Şüpheli Araç 

-Koltuğun altındaki uyuşturuculardan detaylar
-Polis uyuşturucuları alırken görüntü
-detaylar

( TEKİRDAĞ )- Uyuşturucuları aracın koltuklarının altına gizlemişler TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde durdurulan şüpheli araçtan uyuşturucuların bulunma anı kameraya yansıdı. Polisin aradığı uyuşturucular koltuğun altında çıktı.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, Çerkezköy'de durdurulan şüpheli bir araçta arama yapıldı.Arka koltukların altında çıktıAramalarda aracın arka koltuklarının altında gizlenmiş vaziyette fişeklenmemiş halde net 51 gram uyuşturucu maddelerden skunk maddesi, 100 adet ecstacy hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 415 TL para ele geçirildi.Operasyon anı kameradaKonu ile ilgili olarak T.Y. ve İ.S. isimli şahıslar uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan gözaltına alınarak, soruşturma işlemlerine başlandı. Operasyon anı ve uyuşturucuların bulunması saniye saniye kaydedildi.
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