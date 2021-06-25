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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Şüphe üzerine durduruldu, sırt çantasından 1,5 kilo uyuşturucu çıktı

Şüphe üzerine durduruldu, sırt çantasından 1,5 kilo uyuşturucu çıktı

narkotik köpeğinden görüntüler

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik Altın 

-sırt çantasından çıkan uyuşturucu madde

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Marmaris ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahsın sırt çantasında, bir buçuk kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Marmaris Narkotik Ekiplerince ilçe otogarında yapılan uygulamada O.K isimli şahıs durdurularak, sırt çantasında arama yapıldı. Şahsın çantasında yapılan aramada, iki parça halinde 1 kilogram 518,86 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan O.K’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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