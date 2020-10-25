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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Şüphelilerin emniyetten çıkışları

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Kışla Irak 

-Ele geçirilenlerin fotoğrafı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bağcılar’da şüphe üzerin durdurulana araçtan 9 kilo 406 gram kubar maddesi, 1 adet hassas terazi ve 4 adet fişek ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” konusu ile ilgili Bağcılar ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; Cuma günü Bağcılar Yıldıztepe Mahallesinde bir araçtan şüphelenerek durdurdu. Araçta yapılan aramada, 9 kilo 406 gram kubar maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 400 TL para, 4 adet fişek ele geçirilirken, araçta bulunan H.F. ve R.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Çalışmaların devamında şahıslara ait olduğu tespit edilen Yıldıztepe Mahallesinde bulunan bir müştemilatta yapılan aramalarda ise, 13 parça halinde daralı ağırlığı 8 kilo 483 gram gelen kubar maddesi ele geçirildi. “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden R.A. isimli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, H.F. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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