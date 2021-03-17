Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şüphe üzerine durdurulan araçtan 'Meryem Ana' tablosu çıktı

Şüphe üzerine durdurulan araçtan 'Meryem Ana' tablosu çıktı

Ele geçirilen tablo

Polis Kapaklı Avcılık Polis Ekipleri Irak 

-Arabada yapılan araba
-Zanlıların emniyetten çıkışı

( İSTANBUL ) Şüphe üzerine durdurulan araçtan "Meryem Ana" tablosu çıktı İSTANBUL

- Şişli'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu aracın koltuk kısmına zulalanmış, “Meryem Ana” figürlü ahşap tablo ele geçirildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü görevlileri, Şişli Odessa Bulvarı'nda yapılan denetimler sırasında şüphelendiği bir aracı durdurdu.Araçta arama yapan polis ekipleri arka koltuk içerisine zulalanmış olarak bir havluya sarılı vaziyette “Meryem Ana” figürü bulunan iki kapaklı ahşap tablo ele geçirdi. Araçta bulunan S.A. ve A.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı.Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A. savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, A.Ç hakkında “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan işlem yapıldı.El konulan tablonun incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement