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Şüphe üzerine durdurulan araçta 2 bin 800 uyuşturucu hapla yakalandı
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şüphe üzerine durdurulan araçta 2 bin 800 uyuşturucu hapla yakalandı

Şüphe üzerine durdurulan araçta 2 bin 800 uyuşturucu hapla yakalandı

Yakalanan şansın polisler arasında yürümesi

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Gözaltı Polis Ekipleri 

-Adliye binasına girişi
-Emniyet dış görüntü
-Adliye dış görüntü
-Ele geçen hapların fotoğrafı

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da polis ekipleri şüphe üzerine arama yaptıkları araçta 2 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli ve Bisikletli Timler Büro Amirliği ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Ekipler durdurdukları araçta yaptıkları aramada 2 bin 800 kapsül sentetik ecza hap ele geçirdi. Olayla ilgili araçta bulunan O.U. gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Polisteki işlemleri tamamlanan O.U. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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