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Süphan Dağı'na tırmanan Ukraynalı dağcıdan haber alınamıyor
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Süphan Dağı'na tırmanan Ukraynalı dağcıdan haber alınamıyor

Süphan Dağı'na tırmanan Ukraynalı dağcıdan haber alınamıyor

Arama kurtarma çalışması

Jandarma Kayıp Dağcı Gesi Harekete Geç Helikopter 

-Oğur ile röp.
-Detaylar
-kayıp dağcının fotoğrafları

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olan 4 bin 58 metrelik Süphan'a tırmanan Ukraynalı dağcıdan dün akşamdan beri haber alınamıyor. Dağcının bulunması için AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri drone ve helikopterle çalışma başlattı.Ukrayna'dan Bitlis'in Adilcevaz ilçesine gelerek dün Van Gölü'nün kuzeyinde bulunan Süphan Dağı'na tırmanan ve ismi açıklanmayan dağcı, akşam saat 21.30 sıralarında Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü M. Hakkı Oğur'u arayarak dağda kaybolduğunu, yönünü bulamadığını ve kamp bölgesine yakın olduğunu söyledi.

Oğur'un haber vermesi üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri hemen harekete geçti. Gece geç saatlere kadar yapılan aramalara rağmen dağcının izine rastlanmadı. Sabah saatlerinde ise arama çalışmalarına yeninden başlandı. Drone ve bir helikopterin de katıldığı arama çalışmaları devam ederken, 2 bin 700 metrede sürdürülen çalışmaları organize eden Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Oğur, şu ana kadar bir ize rastlamadıklarını söyledi.

Oğur, kaybolan dağcının geçen yıl da Süphan'a geldiğini ekiple birlikte başarılı bir tırmanış gerçekleştirdiğini anlattı.
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