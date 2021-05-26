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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Süper Çiçek Kanlı Ay Tutulması böyle görüntülendi

Süper Çiçek Kanlı Ay Tutulması böyle görüntülendi

15 Temmuz köprüsü arkasında beliren ay tutulmasından görüntü

Ay Tutulması 

-Ortaköy Camii’nden kanlı ay görüntüsü
-Kanlı ay ile fotoğraf çekilen turistlerden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Mayıs ayında görülmesi nedeniyle 'Süper Çiçek Kanlı Ay' olarak nitelendirilen ay tutulması İstanbul semalarında eşsiz manzaralar oluşturdu. Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olduğu ‘Süper Çiçek Kanlı Ay’ saat 21:00 itibariyle bir çok noktadan görülmeye başladı.
Mayıs ayında görülmesi nedeniyle ‘Süper Çiçek’ adını alan ay tutulması görüntüsü İstanbul’un simge noktalarından 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü ve Ortaköy Camii manzarasıyla birleşince eşsiz görüntüler oluşturdu. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yabancı uyruklu vatandaşlar ise oluşan manzarayı hayranlıkla seyrederek fotoğraf çekildi. (MEA- HK-
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