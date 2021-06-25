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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Sungurlu’yu şiddetli yağış vurdu, dereler taştı, evleri ve tarım arazilerini su bastı

Sungurlu’yu şiddetli yağış vurdu, dereler taştı, evleri ve tarım arazilerini su bastı

sel anı, yağıştan ve detaylar

( ÇORUM )- Sel amatör kamera tarafından görüntülendi ÇORUM

Yağmur Amatör Kamera Sağanak Yağış Şiddetli Yağış Sağanak 


- Çorum’un Sungurlu ilçesini sağanak yağış vurdu. Sel suları nedeniyle dereler taşarken, tarım arazileri de sular altında kaldı.İlçede bugün öğle saatlerinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış ve sonrasında oluşan sel birçok ilçede yerleşim yerlerinde ve tarım arazilerinde maddi hasara neden oldu. Yağış sonrası selin geliş anı kameralara yansıdı.Sungurlu’da bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle kuruyan Di ve Budaközü çayları, yağmur sonrası gelen sel suları nedeniyle taştı. Belediye ekiplerinin ilçede temizlik çalışmaları devam ediyor.
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