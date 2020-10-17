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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sungurlu, Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donatıldı

Sungurlu, Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donatıldı

Sungurlu Belediye binasından görüntü

Kışla 

-İlçenin giri ve çıkışlarına asılan Türk ve Azerbalcan bayraklarından görüntü
-İlçedeki billboardlara asılan Türk ve Azerbaycan bayraklarından görüntü

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- Sungurlu Belediyesi, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine başlatılan operasyonlara destek vermek ve dün gece Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti olan Gence'ye fırlatılan füze sonucu çok sayıda sivilin katledilmesine tepki göstermek amacıyla şehrin giriş-çıkışları ile belediye hizmet binasına Türk ve Azerbaycan bayrağı astı. Azerbaycan cephede başarı elde ederken Ermenistan sivilleri hedef almaya devam ediyor. Sungurlu Belediyesi de kardeş Azerbaycan’a destek vermek ve sivillerin katledilmesine tepki göstermek amacıyla ilçenin dört bir yanını Azerbaycan ve Türk Bayrakları ile donattı.
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