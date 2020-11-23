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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Sungurlu'da kaza: 1 yaralı

Sungurlu'da kaza: 1 yaralı

kaza yapan araçlardan görüntü

Jeep İlk Müdahale Ticari Taksi Trafik Kazası 

-olay yerinden görüntü
-ambulanstan görüntü, detay

( ÇORUM ) ÇORUM

- Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan 19 T 1116 plakalı ticari taksi ile aynı istikamette seyir halinde olan 06 BPD 278 plakalı jeep Ocaklı Kavşağına geldiği esnada çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında ticari taksi savrularak orta refüje çıkarken 06 BPD 278 plakalı araç sürücüsü yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesi sonucu yaralı sürücü Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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