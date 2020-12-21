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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Sungurlu’da internet ve uzaktan eğitim çilesi

Sungurlu’da internet ve uzaktan eğitim çilesi

kablolardan görüntü ve çalışmalardan görüntü

Öğrenciler 

-Muhtar ve köylülerin konuşması ile çocukların açıklamaları

( ÇORUM ) - ÇORUM

- Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Arifegazili köyünde internet kablolarının kesik olması nedeniyle öğrenciler uzaktan eğitimden faydalanamıyor. Eğitimden uzak kalan öğrenciler tek isteklerinin köylerine tekrar internetin gelmesi olduğunu belirtiyor.Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında eğitim bir süredir uzaktan yürütülüyor. Sungurlu'ya bağlı Arifegazili Köyünde yaşayan öğrenciler ise, internet olmadığı için uzaktan eğitimle derslerini yapamıyor. Diğer arkadaşlarından geride kalmak istemeyen öğrenciler yetkililerin seslerini duymasını ve sorunlarının çözülmesini bekliyor.Arifegazili köyü Muhtarı Şükrü Yadigar, “Yetkilileri arıyoruz köyümüzde internet çekmiyor, öğrenciler uzaktan eğitim alamıyor. 'Gelin kesik kabloları bulun ve sorunumuzu çözün' diyoruz. Hatta muhtarlık ve köylüler ile birlikte kendi imkanlarımızla kesik kabloları tespit ediyoruz. Buna rağmen bizimle ilgilenmiyorlar” dedi.
Köyde yaklaşık 5-6 aydır internet bağlantısı olmadığı için çocukların canlı dersleri takip edemediğini dile getiren Yadigar, “Köyümüzdeki kesik kabloları kendi imkanlarımızla kazıp, bulduğumuz halde şirket gelmiyor. Yılbaşından sonra gelebileceklerini söylüyorlar. O zamana kadar buradaki öğrencilerimiz ne yapacak? Derslerini nasıl takip edecekler? Hangi çağda yaşıyoruz? Bu öğrencilerimizin ne günahı var da böyle mağdur ediliyor? Köyümüzdeki bu internet mağduriyetinin biran önce giderilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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