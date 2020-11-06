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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Sümela Manastırı tekrar ziyarete kapatıldı

Sümela Manastırı tekrar ziyarete kapatıldı

-Arşiv drone görüntüleri

Restorasyon Yabancı Turist Ziyaretçiler Allah 

-Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile röportaj

( TRABZON - ÖZEL DRONE)- 5 yıl aradan sonra 29 Temmuz 2020 tarihinde ziyarete açılan dünyaca ünlü Sümela Manastırı taş düşmelerini önleme çalışmaları kapsamında 31 Ocak 2021 tarihine kadar ziyaret edilemeyecek TRABZON

- Türkiye’nin dünyaca ünlü turizm merkezlerinden olan ve 5 yıl aradan sonra 29 Temmuz 2020'de ziyarete açılan Trabzon’un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı taş düşmelerini önleme çalışmaları kapsamında 31 Ocak 2021 tarihine kadar tekrar ziyarete kapatıldı. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ve 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı. restorasyon çalışmalarındaki 2. etabın tamamlamasıyla 29 Temmuz 2020 tarihinde ziyarete açılmıştı. Daha önce bir bölümü 25 Mayıs 2019 tarihinde ziyarete açılan manastır yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görürken, 24 endüstriyel dağcı ve 5 mühendisin bulunduğun ekip tarafından manastırda yürütülen çalışmalar devam ediyor. Çelik halat çekme ve sabitlendirme çalışmalarının yapıldığı manastır, artık çelik tel ağlarının yamaca gerildiği sistem ile korunurken, taş düşmelerini önleme çalışmaları kapsamında 31 Ocak 2021 tarihine kadar kapatılan Sümela’da tamamlanacak restorasyon çalışmaları ile ziyaretçiler tarafından güvenli bir şekilde ziyaret edilebilecek. Konuyla ilgili bilgi veren Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Sümela Manastırı’ndaki ziyaret sayısının son dönemde pandemi ile birlikte minimuma düştüğünü belirterek “Sümela Manastırı'nda son yüzde 20’lik sağ kısımda ufak tefek kayaların çelik ağlarla güvenlik altına alınmasıyla ilgili az bir yer kalmıştı. Zaten manastıra da ziyaretler minimum düzeye düşmüştü. Bu süreçte çalışmaların tamamlanması için Kasım, Aralık ve Ocak aylarını kapsayacak şekilde manastır 3 aylık bir süreyle tekrar ziyarete kapatıldı. İnşallah restorasyon çalışmalarındaki son eksikler de tamamlanarak önümüzdeki yıl manastır turizme her yönüyle açılacak” dedi.

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