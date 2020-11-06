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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Sümbül Dağı karla kaplandı

Sümbül Dağı karla kaplandı

Hakkari’den görüntüler

Sağanak Yağış Sümbül Dağı Kar Yağışı 

-Karla kaplanan sümbül dağı
-Kent merkezinin etrafını çeviren beyaz örtü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’de 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı, etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Bir süre önce etkili olan yağışlar sonrası sadece zirve kısmı beyaza bürünün 3 bin 487 metre yüksekliğe sahip Sümbül Dağı, bölgede etkili olan kar yağışı ile tamamen beyaza büründü. Kar yağışı ile dağın zirvesinden eteklerine doğru olan alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Sümbül Dağı başta olmak üzere Hakkari’nin çevresini saran dağların karla kaplanması kente ayrı bir güzellik kattı. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Van’ın güneyi ile Hakkari çevrelerindeki yağışların ise yer yer kuvvetli, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.
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