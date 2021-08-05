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Suluova’da yarı olimpik yüzme havuzu hizmete girdi
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Suluova’da yarı olimpik yüzme havuzu hizmete girdi

Suluova’da yarı olimpik yüzme havuzu hizmete girdi

Havuz binasının drone çekimi. Çocukların eğitimlerinden görüntü. Havuzdan detaylar. Bir çocuğun konuşması. Belediye Başkanı Üçok'un değerlendirme yapması. NOT: GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR.

- - Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok: “Bir yılda 2 binden fazla gencimize ve çocuğumuza yüzmeyi öğreteceğiz” AMASYA

Spor Kompleksi Piknik Alanları Yüzme Havuzu Cankurtaran Basketbol 


- Suluova Belediyesi yarı olimpik kapalı yüzme havuzu hizmete girdi. Havuzda çocuklara yönelik ücretsiz kurslar başladı.
İlçede her çocuğun yüzme bilmesini istediklerini belirten Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Hedefimiz bir yılda 2 binden fazla gencimize ve çocuğumuza yüzmeyi öğretmek” dedi.
Öğrenci velilerinden çocuklarını yüzme öğrenmeleri için havuza göndermelerini isteyen Başkan Üçok, “Endişe edecek bir durum söz konusu değil. Eğitmenlerimiz, cankurtaranımız ve personellerimiz mevcut. İlk etapta gündüz saatlerinde çocuk ve gençlerimize, devamında da ileri saatlerde yetişkinlere kurslar verilecek” diye konuştu.
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yapmış oldukları reklam anlaşmasıyla ilçeye kazandırdıkları havuzun etrafının bir spor kompleksi olduğuna işaret eden Başkan Üçok, tenis kortu, basketbol sahası ve piknik alanlarının da bulunacağına değindi.
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