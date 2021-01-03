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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
- Suluk beldesinde büyük yangın

- Suluk beldesinde büyük yangın

Suluk beldesinden detay

Karya Tarım Yangına Müdahale 

-çıkan yangın

( TEL ABYAD ) TEL ABYAD

- Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde yer alan Suluk beldesinde akaryakıt varillerinin patlaması sonucu büyük bir yangın çıktı. Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde yer alan Suluk beldesinde 13 akaryakıt varili patladı. Yerel kaynaklar, patlamanın Suluk kırsalındaki Muheisen köyünde bir tarım projesi sırasında meydana geldiğini belirtti.
Patlama sonrası geniş çaplı bir yangın çıktı. Patlamada yaralanan olmazken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
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