Sultangazi’ye dev planetaryum

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Sultangazi’de, Avrupa Yakası’nın görüntü kalitesi en yüksek ve en görkemli planetaryumunun tanıtımı gerçekleştirildi.

Güneşin, yıldızların ve tüm gök cisimlerinin görüntülerinin izlenebildiği gezegen evinde sıra dışı bir deneyim yaşamak isteyen, her yaş grubundan vatandaşlar burayı ziyaret edebilecek. Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi, astronomi tutkunlarına unutamayacakları bir deneyim yaşatmak için harekete geçti. Uygulamalı eğitimlerle bilgileri daha kalıcı hale getirmek ve öğrencilerin kendilerini adeta uzayda hissedebilmeleri için Bilim Merkezi’nin terasına bir planetaryum inşa edildi. Güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer tüm gök cisimlerinin görüntülerinin özel bir yansıtıcı ile izlenebildiği gezegen evinde, uzayın derinlikleri birebir gösteriliyor. Avrupa Yakası’nın görüntü kalitesi en yüksek ve en görkemli planetaryumunda her yaş grubuna uygun eğitim verilecek ve film izlenebilecek. “Burası İstanbul Avrupa Yakası içerisindeki en büyük planetaryum” Bu uzay evinde gökyüzünü, güneşi, gezegenleri ve gök cisimlerini sanal bir ortamda görüleceğini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Bugün burada bir uzay evi ile karşınızdayız. Bu uzay evinde gökyüzünü, güneşi, gezegenleri ve gök cisimlerini sanal bir ortamda göreceğiz. Bilime meraklı olan gençler ve çocuklarımız burada bilimle iç çe yaşamalarını sağlayacağız. Teknolojinin gençler ve çocukların hayatındaki önemi biliyoruz. Teknolojinin bir tarafı da bilim. Bizlerde bilimle ilgili çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi’mizde yaklaşık 3 yıldır faaliyette bulunuyor. Bugün ise merkezimizi planetaryum ile taçlandırmış olduk. Bu uzay evinde gökyüzüyle ilgili birçok bilinmeyeni bilinir hale getireceğiz. Özellikle bilime meraklı olan gençlerimizi Sultangazi’ye davet ediyoruz. Sultangazi bilim merkezinde bilimle iç içe olmak isteyenleri burada misafir etmek istiyoruz. Bu bilim merkeziyle yeni Türk bilim adamlarının burada yetişmesi adına tohum atmış oluyoruz. Bilim merkezimiz randevu sistemine göre hizmet verecek. Burası İstanbul Avrupa Yakası içerisindeki en büyük planetaryum. Bu yönüyle de Avrupa Yakası için ilk olma özelliği yaşıyor. Bilime teknolojiye önem verdiğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.





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