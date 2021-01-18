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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Sultangazi Kent Ormanı’nda kartpostallık manzara

- Sultangazi Kent Ormanı’nda kartpostallık manzara

Drone Görüntü

Kar Yağışı 

-Ormanda Karlı Görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sultangazi Kent Ormanı beyaza büründü. Kartpostallık manzara havadan drone ile görüntülendi. İstanbul’da önceki gece başlayan kar yağışı, bugünde aralıklarla sürdü. Kentte birçok yer beyaza bürünürken, Sultangazi Kent Ormanı da eşsiz kar manzarasına ev sahipliği yaptı. Yüzlerce ağaç lapa lapa karla örtüldü. Kar yağışının bitmesinin ardından ormanda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Eşsiz kar manzarası drone ile havadan görüntülendi. (EB-
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