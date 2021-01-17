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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Sultangazi'den kar manzaraları

Sultangazi'den kar manzaraları

parklardan görüntü

Kar Manzaraları Kar Yağışı 

-dron görüntüleri
-genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- İstanbul’da kar yağışının yoğun olduğu ilçelerden biri olan Sultangazi'de kısıtlamayı unutarak dışarı akın eden vatandaşlar ve karın oluşturduğu kartpostallık manzaralar havadan görüntülendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından İstanbul’da kar yağışı dün öğle saatlerinde başlayarak etkisini göstermişti. Kar yağışının yoğun olduğu ilçelerden biri olan Sultangazi’de kar yağışı bugün öğle saatlerinde de devam etti. Kar yağışıyla birlikte vatandaşlar kısıtlamaya aldırış etmeden sokak ve parklara çıkarak karın tadını çıkarttı. Beyaza bürünen ilçenin oluşturduğu kartpostallık görüntüler drone ile görüntülendi.
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