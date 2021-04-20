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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Sultangazi’deki kadın cinayetinin zanlısı yakalandı

Sultangazi’deki kadın cinayetinin zanlısı yakalandı

arşiv görüntüler

( İSTANBUL )- Kadını abisinin öldürdüğü ortaya çıktı İSTANBUL

Hastane Kadın Cinayeti Akalan Cinayet Kadın Hasta 


- Sultangazi’de kadın cinayetinin zanlısı yakalandı. Kanı boğazından bıçaklayıp öldüren kişinin abisi K.B. olduğu ortaya çıktı. K.B. ilk ifadesinde namus meselesi yüzünden öldürdüğünü söyledi.

Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Sultangazi Mahmutbey Caddesi Esenler bağlantı yolunda meydana gelmişti. İddiaya göre bir kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı, kimliği belirsiz kişi tarafından boğazından bıçaklanarak yol kenarındaki yeşil alana bırakılmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaşırken, boğazından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ise, kendi imkanlarıyla yol kenarına gelerek yardım istemişti. Yaralı kadın hastanede hayatını kaybetmişti. Abisi boğazından bıçaklayıp öldürmüş Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalardan sonra olayı gerçekleştirenin kadının abisi olduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştiren abi K.B. ekipler tarafından yakalandı. Emniyete götürülen K.B.’nin ilk ifadesinde kardeşini namus meselesi için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
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