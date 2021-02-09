- Sultangazi'de yaralanmalı trafik kazası

-Polis ve sağlık ekipleri

-Trafikten görüntü



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul Sultangazi'de akşam saatlerinde yaşanan trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay, Sultangazi Esentepe Mahallesi Sanko Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Saat 20.00 sıralarında yaşanan trafik kazasında karşılıklı istikametlerde seyir halindeki otomobil ve kamyonet kavşak noktasında manevra esnasında çarpıştı. Yaşanan kazada her iki araçta da büyük ölçüde maddi hasar meydana gelirken, araç içerisinde bulunan Özgün T. isimli vatandaş yaralandı. Araç hareketsiz bir şekilde kalan vatandaşın yardımına sağlık ekipleri yetişti. Kaza nedeni ile trafikte yoğunluk yaşanırken, polis bölgede trafiğin kontrolünü sağlayarak tedbir aldı. Yaralı vatandaş ise ambulans ile Sultangazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. (HT-ZA-



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