Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Sultangazi’de uçurumdan düşen genç kız hayatını kaybetti

Sultangazi’de uçurumdan düşen genç kız hayatını kaybetti

İtfaiye ekipleri

Genç Kız Şüpheli Ölüm Kız Arkadaş Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Polis ekipleri
-Cesede ulaşma çalışmaları
-Sağlık ekipleri
-Gölet
-Detaylar

( İSTANBUL )-Sultangazi’de 16 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü İSTANBUL

- Sultangazi’de 16 yaşındaki genç kız taş ocakları çevresinde bulunan bir uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. Şüpheli olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay, bu akşam saat 19.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi taş ocakları mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 16 yaşındaki Elif Ç., 2 kız 2 erkek arkadaşıyla birlikte Cebeci Mahallesi’nde bulunan taş ocakları mevkiine piknik yapmak için geldi. Elif Ç. henüz bilinmeyen bir sebeple uçurumdan gölet kenarına düşerek hayatını kaybetti. Elif Ç’nin 2 erkek arkadaşı olay yerinden kaçarken 2 kız arkadaşı ise polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Uçurumun dibinde bulunan gölet, itfaiye ekiplerinin genç kıza ulaşmasını zorlaştırsa da, saatler süren çalışma sonucunda bot ile geçilerek kızın yanına ulaşıldı. İtfaiye ve AFAD ekipleriyle birlikte bota binen sağlık ekipleri genç kızın düştüğü yere gitti. Genç kızın düştüğü yerde hayatını kaybettiğini tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri Elif Ç’nin ölüm nedeni için incelemelerde bulundu. Elif Ç’nin cansız bedeni detaylı incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralıİzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement