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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Sultangazi’de su tahliyesi devam ediyor

Sultangazi’de su tahliyesi devam ediyor

Suda kalan araçlardan görüntü

Mahsur Kaldı Sağanak Yağış 

-Su tahliye çalışmaları
-Su basan evde su tahliyesi çalışması
-Diğer detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultangazi’de etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle bir sokak suyla dolması nedeniyle araçlar suda mahsur kaldı. Bazı binaların giriş katlarını su basarken, ekiplerin su tahliyesi çalışmaları devam ediyor. İstanbul'da gün içerisinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bir sokak suyla dolmuş ve sokakta bulunan 3 araç suda mahsur kalmıştı. Yağış nedeniyle bazı binaların zemin katlarını da su bastı. Su baskını nedeniyle bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki su tahliyesi çalışmaları devam ediyor.
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