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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Sultangazi'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Sultangazi'de silahlı saldırı: 1 yaralı

olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Akalan Silahlı Saldırı Sağlık Ekipleri Saldırı 

-polisten görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultangazi'de sabah saatlerinde silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay sabah 07.30 sıralarında Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. İnan A.(30) isimli şahıs, tanımadığı bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan İnan A. kanlar içerisinde yerde kaldı. Saldırgan ise kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ambulans ile Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. (HT-ÖFA
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