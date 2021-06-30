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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sultangazi'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Sultangazi'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Olay yerinden görüntüler

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Silahlı Kavga Kurşun Sağlık Ekipleri 

-Yaralı şahıs
-Yaralı şahsın ambulansla kaldırılması
-Detay

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Sultangazi'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Yaralı şahıs sağlık ekipleri tarafında hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre olay Cebeci Mahallesi 1. Cebeci caddesi 2535 Sokak'ta yaşandı. Sokakta çıkan silahlı kavgada bir kişi bacağına ve karnına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Olay yerine polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. (HT-ÖFA
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