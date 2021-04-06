Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Sultangazi'de seyir halindeki taksi alev alev yandı

Sultangazi'de seyir halindeki taksi alev alev yandı

Aracın yanma anı

İlk Müdahale Ticari Taksi Bild 

-Müdahaleden detay

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Sultangazi’de seyir halindeki ticari taksi motor bölümünden tutuşarak alev alev yandı. Yangın, dün öğle saatlerinde Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde seyir halindeki ticari takside çıktı. Edinilen bilgiye göre, 34 TER 73 plakalı ticari taksi seyir halindeyken motor bölümünde bir anda yanma oluşunca alev alev yandı. Motor bölümünden alevlerin yükseldiğini gören sürücü, aracı yol kenarına çekerek yangını söndürmeye çalıştı. Aracın yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi. (BT- MB-HK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement