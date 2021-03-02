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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Sultangazi'de sanayi sitesinde yangın paniği

Sultangazi'de sanayi sitesinde yangın paniği

?Yangının çıktığı dükkandan görüntü

Yangın Paniği Sanayi Sitesi Trol 

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesinden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultangazi Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir dükkanda gece saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olay, saat 04:45 sıralarında Sultangazi Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sanayi sitesinde bulunan bir dükkanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın diğer dükkanlara sıçramadan kontrol altına alınırken yangın nedeniyle dükkanda hasar oluştu. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken itfaiye ekipleri yangının çıktığı dükkanda soğutma çalışması başlattı.
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