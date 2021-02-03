Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sultangazi'de polisten sahte alkol imalathanesine baskın

Sultangazi'de polisten sahte alkol imalathanesine baskın

Kaçak alkol operasyonu

İmalathane Harekete Geç Kaçak Alkol Zabıta Polis Ekipleri 

-Baskın yapılan imalathaneden görüntü
-Adresteki alkol varilleri
-Gözaltına alınan şüpheliler
-Diğer detaylar.

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultangazi'de polis ekipleri sahte alkol imalathanesini bastı. Operasyonda 4 ton etil alkol ele geçirilirken, bir kişi de gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre; polis ekipleri Sultangazi Yayla Mahallesi Konak Caddesinde bulunan bir adreste kaçak alkol imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda 4 ton etil alkol, alkol ölçüm cihazı, alkol damıtma cihazı, 2 soğutma radyatörü, 2 pompa, çok sayıda “tıbbi kullanım amaçlı” ibareli etiket ve beşer litrelik boş bidonlar ele geçirildi. İş yerinde bulunan E.O. adlı bir şüpheliyi de gözaltına alındı. Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen alkol imalathanesi, zabıta ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.
Öte yandan operasyon sırasında imalathanede yakalanan şüpheli E.O., “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan bugün adliyeye sevk edildi. (SK-ÖFA
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı