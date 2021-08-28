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Sultangazi’de polislere saldıran 8 kişi serbest bırakıldı
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sultangazi’de polislere saldıran 8 kişi serbest bırakıldı

Sultangazi’de polislere saldıran 8 kişi serbest bırakıldı

Arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

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- İstanbul Sultangazi’de gürültülü müzik eşliğinde düğün yapan bir grup kendilerini uyaran polislere sandalye fırlatarak saldırmıştı. 4 polis memurunun yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 8 saldırgan sevk edildiği adli makamlar tarafından serbest bırakıldı. Olay, Sultangazi Esentepe Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi’nde 27 Ağustos’ta saat 21.00 sıralarında yaşandı. Gürültülü müzik eşliğinde düğün yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerine, 8 kişi tarafından plastik ve demir sandalye fırlatılarak saldırıda bulunuldu. Yaşanan olayda C.A, Ö.Y, M.A, C.G, V.A, K.T, B.Y. ve E.Y. isimli kişiler, takviye ekiplerin desteğiyle kademeli olarak zor kullanılmak suretiyle etkisiz hale getirildi.
4 polis memuru yaşanan saldırıda hafif şekilde yaralandı. Konu ile ilgili gözaltına alınan 8 kişi tehdit, hakaret, kamu malına zarar verme ve görevli memura mukavemet suçlarından bugün adli makamlara sevk edildi. 8 şüpheli burada yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (Mİ-
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