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Sultangazi’de polis ekipleri tarafından “şok uygulama” yapıldı
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sultangazi’de polis ekipleri tarafından “şok uygulama” yapıldı

Sultangazi’de polis ekipleri tarafından “şok uygulama” yapıldı

Polis ekipleri

Güven Timleri Polis Polis Ekipleri 

-Çevrilen araçlar
-Gbt sorgulaması
-Vatandaşlar
-Sürücüler
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultangazi’de çok sayıda polis ekibinin katılımıyla “şok uygulama” yapıldı. Uygulamaya yıldırım, yunus ve devriye ekipleriyle güven timleri katıldı.
Sultangazi’de polis ekipleri tarafından geniş çaplı “şok uygulama” yapıldı. İlçenin farklı noktalarında saat 18.00 ile 23.00 arasında gerçekleştirilen denetimlere yıldırım, yunus, devriye ekipleriyle güven timleri katıldı.
Uygulama noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Durdurulan araçların içi ve bagajları da polis ekipleri tarafından didik didik arandı. (FT- Mİ
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