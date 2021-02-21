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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Sultangazi'de pitbull dehşeti

Sultangazi'de pitbull dehşeti

Köpeğin kediye saldırmasına ilişkin görüntü

Ağır Yaralı Sokak Kedisi Pitbull Cep Telefonu Saldırı 

-Kedinin veterinere götürülmesine ilişkin görüntü
-Vatandaşlar ile röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL )-Mahalle sakinlerinin koruyup sahip çıktığı sokak kedisi pitbull saldırısına uğradı İSTANBUL

- Sultangazi’de pitbull cinsi köpek, mahallelinin baktığı sokak kedisine saldırdı. O anlar bir çocuğun cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, ağır yaralı kedi veterinere götürüldü. Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi’nde akşam saatlerinde pitbull cinsi köpek, mahalledeki vatandaşların beslediği kediye saldırdı. Pitbull cinsi köpeğin kediye saldırmasına mahalle sakinleri tepki gösterdi. Kedi, pitbull cinsi köpeğin elinden zor kurtarılırken, o anlar bir çocuğun cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntüde köpeğin kediye saldırdığı ve kanlar içindeki hayvanın can çekiştiği görülüyor. Öte yandan olaya ilişkin vatandaşların şikayetçi olduğu ve karakola giderek ifade verdiği öğrenildi. Olaya şahit olan vatandaşlardan biri kediyi köpekten kurtarmaya çalıştığını söyleyerek “Tekmeledik, sopa vurduk kurtaramadık. En sonunda arkadaşlar kediyi alıp götürdüler veterinere. Mahalle sakini olarak şikayetçiyiz istemiyoruz burada. Çocuklarımızdan birini yakalasaydı ne yapacaktık?” dedi.
Köpeğin kediye saldırısını cep telefonu ile çeken çocuk ise “Olayı ilk gördüğümde çekmeye başladım. Kediyi ısırdı sahibi buna rağmen köpeğin uzaklaştırmadı. Küçücük çocuk pitbullu tasmasız gezdiriyordu” şeklinde konuştu.
Kediyi besleyen vatandaşlar ise yaşanan olaya tepkilerini dile getirerek “Çok akıllı bir kediydi besliyorduk burada” dedi.

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