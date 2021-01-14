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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sultangazi'de park halindeki araç alev alev yandı

Sultangazi'de park halindeki araç alev alev yandı

Aracın yandığı anlar

Polis Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Yangına Müdahale Trol 

-Küçük çaplı patlamalar
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultangazi’de yol kenarında park halinde bulunan bir araç, henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak alev alev yandı. Küçük çaplı patlamaların yaşandığı yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, saat 22.45 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bulunan bir araçta çıktı. Edinilen bilgiye göre, Cadde üzerinde bulunan park halinde araç, henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak alev alev yanmaya başladı.
Küçük çaplı patlamaların olduğunu duyan çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı çalışmalar sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Araçta kullanılmaz hale gelirken, ekipler yangını çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı. (FT- MB-
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