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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Sultangazi’de karla kaplı yolları ekipler açıyor

Sultangazi’de karla kaplı yolları ekipler açıyor

ekiplerin çalışmasında görüntüler

Kar Temizleme Kaldırımlar Kar Yağışı 

-temizlik işçi ile röp.
-detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultangazi'de, kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen yollar ve kaldırımlar, temizlik ekiplerince açılıyor. Olumsuz hava koşullarına aldırış etmeyen ekipler, cadde ve meydanlarda kar çalışması yürütüyor. İstanbul'da beklenen kar yağışının gelmesiyle birçok ilçe adeta beyaza büründü. Sultangazi'de de etkili olan kar yağışı nedeniyle cadde, sokak ve meydanlar beyaz örtü ile kaplandı. Herhangi bir olumsuzluk olmaması amacıyla Sultangazi Belediyesi’ne bağlı ekipler, kar temizleme çalışmaları başlattı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber sahaya inen belediye ekipleri, yoğun çalışma yürüttü. Ekipler, ilçe sakinlerinin yollarda ve meydanlarda olumsuz hava koşullarına maruz kalmamaları için tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaptı. Kar küreme ve tuzlama çalışması yaptıklarını dile getiren belediyenin temizlik işçilerinden biri, “Saat 07.00’da başlıyoruz, sabah erkenden işimizin başındayız. Hafta sonu kısıtlaması olmasına rağmen belediye olarak, hizmete devam ediyoruz. Aksatmadan işlerimizi yapıyoruz. Yani neticede biz bunları yapmak zorundayız, biz yapmazsak vatandaş hizmet alamaz. Biz de görev başında olmak zorundayız” diye konuştu.

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