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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Sultangazi’de karın yağmasıyla kısıtlama unutuldu

Sultangazi’de karın yağmasıyla kısıtlama unutuldu

Vatandaşların kartopu oynayışı

Kar Temizleme Market Hatıra Fotoğrafı Kardan Adam Kar Yağışı 

-Yürüyüşü
-Kardan adam yapışı
-Ekiplerin çalışması
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL )- Vatandaşlar kartopu oynadı, fotoğraf çektirdi İSTANBUL

- İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışıyla birlikte Sultangazi’de yaşayan vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasını unutarak sokaklara çıktı. Kimi karda hatıra fotoğrafı çektirirken, kimi arkadaşlarıyla kartopu oynadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da dün akşam saatlerinde kar yağmaya başlamıştı. Sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı ile birlikte kentin birçok noktası beyaza büründü. Sultangazi de beyaz örtüyle kaplanan noktalardan biri oldu. Karı gören vatandaşlar, korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını unuttu. Bazı vatandaşların karda hatıra fotoğrafı çektirdiği ilçede, bazıları kartopu oynadı ve kardan adam yaptı. Kimi vatandaşlar ellerinde market poşetleriyle yürürken görüntülenirken, kimileri arabalarının üstünde biriken karı temizledi. Öte yandan, ekiplerin kar temizleme çalışmaları devam etti.
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