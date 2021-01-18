Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sultangazi’de kar nedeniyle sürücüler araçlarını yol kenarına park etti

Sultangazi’de kar nedeniyle sürücüler araçlarını yol kenarına park etti

Araçlardan görüntü

Kar Yağışı 

-Diğer detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşarken, TEM Otoyolu’nda bazı araç sürücüleri ise araçlarını yol kenarına park etti. İstanbul'da sabah etkisini arttıran kar yağışı, trafiği olumsuz etkiledi. Trafik yoğunluğu bir çok noktada yoğunlaşırken bazı sürücüler de zor anlar yaşadı. TEM Otoyolu’nda ise bazı araç sürücüleri yolda ilerleyemeyince araçlarını yol kenarına park ettiği görüldü.
(SB-ÖFA
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı